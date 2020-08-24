وزارة الاقتصاد تحذر من استمرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم

حذرت وزارة الاقتصاد في غزة، اليوم الاثنين، من تداعيات استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم الوحيد، لأكثر من 12 يومًا.

وقال مدير المعابر والتجارة في الوزارة، رامي أبو الريش: إن "الاحتلال يمارس سياسة الضغط على سكان غزة، من خلال إغلاق المعابر وتشديد الإجراءات التعسفية عليهم".

وأضاف أبو الريش، أن "الاحتلال لايزال يمنع إدخال مواد البناء والمحروقات إلى القطاع، في حين، سمح بإدخال المواد الغذائية والطبية بشكل جزئي".

وطالب من المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التحرك العاجل والفوري، لوضع حد لاستمرار الإغلاق لما له من عواقب وخيمة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.