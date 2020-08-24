الغرفة المشتركة: لن نسمح للاحتلال بالتغول على شعبنا الفلسطيني

أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أنها لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بالتغول على الصيادين من أبناء الشعب الفلسطيني، وملاحقتهم في أرزاقهم والعربدة عليهم.

جاء ذلك، بعد ملاحقة زورق إسرائيلي لمركب صيد فلسطيني قبالة شواطئ ميناء غزة، أمس، ما دفع الأخير إلى مغادر البحر، خشية على حياته.

وشدّد الغرفة المشتركة في بيان لها، أنها ستدافع عن الشعب الفلسطيني وسنعمل على حمايتهم، امام جرائم الاحتلال.

وأوضحت ان لدى المقاومة من الإجراءات ما يمكنها من الدفاع عن شواطئ غزة وعن صياديها، من ممارسات الاحتلال.

يشار إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت عدة اهداف شرقي قطاع غزةـ، الليلة الماضية، دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين، وسبقه إستهدافات من طائرات الاحتلال الحربية لمواقع المقاومة.