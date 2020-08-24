منظمات إندونيسية: تطبيع الامارات مع (إسرائيل) "جريمة" تضر بالقضية الفلسطينية

وصفت منظمات إندونيسية غير حكومية، اليوم الاثنين، اتفاق التطبيع الإسرائيلي-الإماراتي، بـ"الجريمة" التي تضر القضية الفلسطينية.

وعدّ التحالف الإندونيسي، تطبيع الامارات مع الاحتلال الإسرائيلي بأنه "جريمة على صعيد الدبلوماسية، والثقافة، والاقتصاد وغيرها من الأمور"، مشددًا على أن الدول التي تقوم بالتطبيع مع الاحتلال "توافق مع جرائمها ضد فلسطين".

ودعت تلك المنظمات قادة العالم، إلى "المساعدة في حل المشاكل الفلسطينية بشكل عادل، وعدم الانغماس بسهولة في العروض المادية التي يقدمها الاحتلال".

وذكر رئيس التحالف الاندونيسي، بختيار ناصر، أن تطبيع الدول أو الاحزاب مع الغزاة، تعتبر الاستعمار أمرًا طبيعيًا، وبالتالي توافق على الظلم والقتل والسرقة".

وقال ناصر: إنه "لا تتخذ أي دولة هذا الموقف إلا إذا كان لديها عقلية المستعمرين والمجرمين".

وأضاف أن التطبيع الإماراتي مع الاحتلال "خيانة لجهود الحفاظ على حرمة المسجد الأقصى".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أغسطس/ آب الجاري، توصل الإمارات والاحتلال إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، واصفا إياه بـ "التاريخي"، وقوبل هذا الاتفاق برفض جامع مع الفلسطينيين وقيادته وفصائله.