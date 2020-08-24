احصل على طريقة عمل حلويات الدونات التي سيطرت على الاطباق

احصل على طريقة عمل حلويات الدونات اللذيذة ، التي ستمك حضراتكم مع عمل الدونات في البيت بكل سهولة واريحية تامة، وهي لا تحتاج لأي عناء كبير، وفي هذه المقالة الرائعة، قمنا بوضع خطوات اعداد الدونات وبها يمكنك صناعتها.

وحول طريقة عمل الدونات المخبوزة ، فهي لا شك أنا تحتاج إلى متابعة المعد الخطوات التي وضعنها في الأسفل، وحققت الدونات سمعةً واسعةً بين الاطباق الأخرى، وفرضت نفسها حقًا على موائد الطعام وسواء في المناسبات العامة او الخاصة، أو في العائلة، حيثُ يحب كافة الفئات العمرية تناولها، لطعمها اللذيذ وسهولة بلعها.

ويحرص كافة السكان على تناول الدونات المخبوزة ، حيثُ تحلي الفم وتشبع المعدة فورًا، بسبب العجينة والشكولاتة بداخلها.

وأرادات وكالة فلسطين اليوم، أن تضع طريقة عمل الدونات وابرز مكوناتها، التي تتوفر بكثرة في المحالات التجارية والاسواق.

مكونات حلوى الدونات :

2 كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

القليل من الملح.

بيضة.

زيت للقلي.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

60 جراما من الزبدة.

كوب إلا ربع من اللبن الدافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة عمل الدونات :

أولاً: في الخطوة الاولى قم بخلط السكر مع الزبدة، ويضاف إليهما اللبن مع الخفق، ثم اضف الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والفانيليا والملح والبيض، وبعدها قلب وعجن المكونات مع بعضها البعض لمدة لا تقل عن 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة ومتماسكة.

ثانيًا: بعد الانتهاء من المرحلة الاولى، قم بترك العجينة لمدة ساعة على الأقل حتى ترتاح في مكان دافئ.

ثالثًا: افرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم يتم تقطيعها إلى دوائر باستخدام قطاعة كبيرة، ثم نحضر قطاعة صغيرة الحجم لعمل دوائر صغيرة بداخل الدوائر الكبيرة.

رابعًا: وفي الخطوة الرابعة، رص الدونات في صينية وتترك حتى تتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة، ثم اضع مقلاة على النار بها الزيت الغزير ونتركه حتى يسخن.

خامسًا: اضع وحدات الدونات في الزيت حتى نحصل على اللون الذهبي.، وبعدها رش السكر البودرة على الدونات وتقدم بالهناء والشفاء.

وهنا قد وصلنا إلى نهاية اعداد حلوى الدونات ، ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.

مقادير الدونمات في الفرن :

3 أكواب من الدقيق.

كوب إلا ربع من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لبن للعجن.

2 بيضة.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

مكونات خلطة الوجه الدونات :

نصف كوب من السكر البودرة.

ربع كوب من اللبن.

لون طعام أحمر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة عمل الدونات في الفرن :

أولاً: في المرحلة الاولى قم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر والملح، واضف الخميرة ونضع السكر والبيض مع التقليب.

ثانيًا: وبعدها اضع الفانيليا مع المكونات، ونقوم بعجنها جيداً، ثم اضع الزبدة على النار حتى تسيح ونضعها على المكونات مع الاستمرار في العجن، ثم اضف اللبن بالتدرج مع العجن حتى نحصل على عجنية متماسكة.

ثالثًا: اترك العجينة لمدة لا تقل عن الساعة حتى تتخمر، وافرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ويتم تقطيعها إلى حلقات، واترك لتتخمر مرة أخرى لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

رابعة: ثم اضعها في صينية مدهونة بالزيت ونتركها في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة، حتى تنضج ونحصل على اللون الذهبي لها، وبعدها احضر خليط الوجه من خلال وضع الزبدة على النار، ويضاف إليها اللبن والسكر واللون الأحمر مع تقليب الخليط جيدا.

خامسًا: في الخطوة الاخيرة رصّ الدونات في طبق التقديم، ويصب عليها خليط الوجه، ومن الممكن استبداله بالسكر البودرة.

ونذكر متابعينا بأن يكونوا على اطلاع على المقالات التي سننشرها في الايام المقبلة حول طريقة عمل الوجبات.