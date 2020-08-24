اندلاع عشرات الحرائق في أحراش "غلاف غزة"

اندلعت حرائق عدة في أحراش مستوطنات "غلاف غزة"، اليوم الاثنين، بعد سقوط بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة، وفق مزاعم الاعلام العبري.

وأفاد موقع "حدشوت بتاخون" العبري، باندلاع 15 حريق في "غلاف غزة" منها: حريق في المجلس الإقليمي "أشكول"، واخر في "شاعر هنيغف".

وأوضح الموقع العبري، ان طواقم اخماد الحرائق الإسرائيلية توجهت إلى مكان الحرائق وباشرت في إخمادها.

أمس، أكد الاعلام العبري، اندلاع قرابة 40 حريقًا في أحراش الغلاف، جراء سقوط البالونات الحارقة.

من جانب آخر، زار رئيس اركان جيش الاحتلال افيف كوخافي مستوطنات "غلاف غزة"، واجرى لقاءً مع قيادة "فرقة غزة"، لتقييم الأوضاع الميدانية والتوتر القائم مع قطاع غزة.

والجدير بالذكر، ان مدفعية وطيران الاحتلال استهدفا الليلة الماضية، عدة اهداف قريبة من منازل المدنيين شرقي محافظات غزة، ما أسفر عن وجود اضرار مادية.

ويشهد قطاع غزة، مزيد من التوتر مع الاحتلال الإسرائيلي بعد تنصل الأخير من بنود تفاهمات التهدئة المعلن عنها العام الماضي، برعاية اممية ومصرية وقطرية، تقضي بفك الحصار المشدد على القطاع، وتقديم تسهيلات للمواطنين.