ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

نجاة عائلة في خانيونس بأعجوبة جراء استهداف منزلهم بقذيفة إسرائيلية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:59 - 24 اغسطس 2020
إصابة منزل بقذيفة دبابة إسرائيلية في خانيوس إصابة منزل بقذيفة دبابة إسرائيلية في خانيوس
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

نجت عائلة فلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، بأعجوبة من مجزرة مروعة كادت تلحق بهم، جراء استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلهم بقذيفة، لم تنفجر.

وأفاد مراسلنا، بان مدفعية الاحتلال استهدفت منزل احد المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة فجر اليوم، بقذيفة واحدة، ولم تنفجر بعد.

وأوضح أن القذيفة اخترقت ثلاثة جدران من المنزل، وتفاجئ صاحب المنزل عند تفقده منزله.

وأشار إلى أن خبراء المتفجرات في جهاز الشرطة العامة، تفقدوا المنزل كاملاً، وأبطلوا عمل القذيفة، خشية من إعادة انفجارها، ثم سحبوها إلى مكان آمن.

يشار إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت عدة اهداف شرقي قطاع غزةـ، الليلة الماضية، دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

d4f26884-4fc4-4429-b505-d11e5e9c814e
6a844d3a-3a3a-4077-a4e8-43d74026c93c
a8852935-0b1a-4f97-87fa-ebdf2dc68ea3
 

الأكثر مشاهدة

متعلقات