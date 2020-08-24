نجاة عائلة في خانيونس بأعجوبة جراء استهداف منزلهم بقذيفة إسرائيلية

نجت عائلة فلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، اليوم الاثنين، بأعجوبة من مجزرة مروعة كادت تلحق بهم، جراء استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلهم بقذيفة، لم تنفجر.

وأفاد مراسلنا، بان مدفعية الاحتلال استهدفت منزل احد المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة فجر اليوم، بقذيفة واحدة، ولم تنفجر بعد.

وأوضح أن القذيفة اخترقت ثلاثة جدران من المنزل، وتفاجئ صاحب المنزل عند تفقده منزله.

وأشار إلى أن خبراء المتفجرات في جهاز الشرطة العامة، تفقدوا المنزل كاملاً، وأبطلوا عمل القذيفة، خشية من إعادة انفجارها، ثم سحبوها إلى مكان آمن.

يشار إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت عدة اهداف شرقي قطاع غزةـ، الليلة الماضية، دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.







