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سيلتقي بنتنياهو

وزير خارجية بريطانيا يزور (إسرائيل) غدًا الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:43 - 24 اغسطس 2020
وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب
تقارير
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يزور وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، غدًا الثلاثاء، الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيجري لقاءً مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ثم سيتوجه بعدها إلى القصر الرئاسي الفلسطيني محمود عباس، في إطار تشجيع الطرفين إلى استئناف المفاوضات.

وتأتي زيارة الوزير دومينيك راب، وهي الأولى للأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع إعلان الامارات العربية تطبيعها مع (إسرائيل)، وزيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وعقده لقاءً مع  نتنياهو، لتعزيز مفهوم "السلام" في المنطقة.

وأفاد الاعلام العبري، بأن راب سيجتمع غدا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي ووزير الجيش بني غانتس، وبعد ذلك سيتجه إلى رام الله يلتقي خلالها برئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

وقال وزير الخارجية دومنيك راب، في بيان له، إن "هدف الزيارة لتشجيع الطرفين على استئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين".

وأضاف البيان، انه "من المهم البناء على هذه الديناميكية الجديدة، وفي النهاية يمكن للحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية فقط التفاوض على حل الدولتين"، معتبرًا إياه أمر ضروري لضمان سلام مستقر

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