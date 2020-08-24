كوخافي يجري لقاءً مع الجيش لبحث التوتر مع قطاع غزة

زار رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، افيف كوخافي، اليوم الاثنين، مستوطنات "غلاف غزة"، وأجرى لقاءً مع قيادة "فرقة غزة"، حول التوتر القائم مع قطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري، ان "كوخافي زيارة فرقة غزة، والتقي خلالها بضباط الفرقة، واستمع منهم تقريرًا حول الاستعدادات لتدهور جديد للأوضاع".

واثناء زيارة رئيس الأركان، زعم الموقع العبري، أنه الفلسطينيين أطلقوا بالونات حارقة، اتجاه الغلاف، ما أدى إلى اشتعال حرائق عدة.

الأسبوع الماضي، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على عدة اهداف قريبة من المدنيين في القطاع، ما اسفر عن وقوع عددًا من الإصابات بينهم، وأضرار مادية جسيمة.