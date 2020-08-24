 حكومة الاحتلال تهدد بهدم آلاف المنازل في القدس المحتلة

تهدد سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم 18 ألف منزل فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، في إطار تهويد المدينة وتنفيذ سياسة تهجير السكان منها.

وأكد نائب محافظ القدس عبد الله صيام، اليوم، أن 18 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس.

وأوضح صيام في حديث صحفي، أن ملفات هذه المنازل الفلسطينية موجودة في أدراج محاكم الاحتلال.

وأشار إلى ان هناك حاجة لأكثر من 15 ألف وحدة سكنية لأبناء القدس سيما جيل الشباب.

وعدّ صيام، سياسة الاحتلال بهدم منازل المواطنين في القدس، أنها تأتي في سياق الأجراء العقابي والتهجير القسري والتطهير العرقي للمواطنين، وتهويد المدينة.

يشار إلى ان حكومة الاحتلال صعدت من انتهاكاتها اتجاه المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في كافة انحاء الضفة المحتلة، وذلك للتضيق عليهم وإخضاعهم لشروطه المجحفة.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد تنفيذ سياسة هدم المنازل بالقدس من أجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية بصمت، والتخلص من الوجود الفلسطيني بالقدس.

ومنذ بداية العام الجاري أصدرت سلطات الاحتلال نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت المقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.