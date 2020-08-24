جامعة الإسراء:تسهيلات دراسية وتأمين لنصف المواصلات وعمل عن بُعد للطلبة

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني، ومع الاقبال على الدراسة الجامعية للعام الدراسي الجديد، يبحث الطلبة وأولياء أمورهم عن جامعة عريقة ذات تعليم قوي وكفؤ يراعي ظروفهم المالية في ذات الوقت، وهو ما وجدوه في جامعة الإسراء بغزة.

فجامعة الإسراء التي حصلت على شهادة الأيزو العالمية، تواصل تقديم المنح الدراسية وتصدر القرارات التي من شأنها أن تخفف عن كاهل الطلاب وذويهم في هذه الظروف الكالحة .

الدكتور أحمد الوادية نائب رئيس جامعة الإسراء للشؤون الأكاديمية، أوضح في تصريح خاص لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الجامعة تحرص على تقديم المنح الدراسية والتقسيط المريح للطلبة للتخفيف عنهم في ظل هذه الظروف، حتى لا يكون هناك عائق أمامهم للتسجيل والالتحاق بالدراسة الجامعية.

فقد قررت الجامعة، مساعدة الطلبة في المواصلات فتقدم لهم 50% من قيمة المواصلات، حيث توفر لهم الباصات من كافة المناطق من رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالاً.

كما تقدم منحة دراسية 50% لمن يلتحق في برامج الدبلوم الجديدة وهي :"مساعد صيدلي، ومساعد عدلي، والتمريض"، كما يقدم لكل الطلبة الجديد 50% كمنحة، بالإضافة لمنحة كاملة 100% لمن حصل على 90% فمافوق.

وبخصوص المنحة، فأوضح د. الوادية، أنها فصلية، أي أن الطالب الذي حصل على معدل 60% ومن ثم تحسن معدله في الفصل الذي يليه فسيحصل على هذه المنحة، لافتاً إلى وجود تقسيط مُريح في دفع الرسوم الجامعية.

وتراعي الجامعة –وفقاً للوادية- كافة المواطنين فهناك برامج لموظفي غزة ورام الله حيث يتم دفع رسومهم عن طريق المستحقات عبر بنك فلسطين.

وشدد على أن الجامعة لا تمنع أي طالب من تقديم الاختبارات سواء النصفية أو النهائية، خلافاً للجامعات التي تحرم الطلبة من الامتحانات حال عدم الدفع.

ولفت إلى أن 700 طالب تقدموا للفصل الدراسي الالكتروني السابق ولم يدفعوا أي رسوم لها حتى الآن.

وفي تطور لافت لم يسبق له مثيل، تحرص الجامعة على العمل الحر للطالب، حيث أن كل طالب يسجل ومسجل في الجامعة، لديه فرصة للعمل من خلال حاضنة الجامعة المعلومة والمعروفة، فيتم وضع 250 دولار في حسابه، حيث يلتحق بدورة تدريبية حول العمل عن بعد. وفق د. الوادية

كما أوضح أن الجامعة تستهدف كافة طلبة فلسطين، من خلال دورة تدريبية مجانية عن التعليم الالكتروني، لتدريبهم حول التعليم عن بعد.

وكانت جامعة الإسراء، قد احتفت في 28/6/2020، بحصولها على شهادة الجودة العالمية 2015 / ISO 9001، في مهرجان أُقيم بمدينة غزة تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أ.د محمود أبو مويس.

وتتحدث منظومة الأيزو 9001، عن توثيق لإجراءات وسجلات، وإجراءات للإشراف والمتابعة والفحص الدوري، وإجراءات وقائية وغيرها، بهدف ضمان جودة المخرج.