متطرفون يدنسون باحات المسجد الأقصى

واصلت مجموعات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بان 91 مستوطنا اقتحموا باحات الأقصى، عبر مجموعات متفرقة من باب المغاربة، وغادروا من باب السلسلة.

وضمن الخطوات الاستفزازية، يقدم المستوطنون على أداء طقوسهم التلمودية بأصوات عالية، ويتحججون بالجلوس للاستراحة، لإطالة وقت مكوثهم في المسجد.

تجدر الإشارة إلى أنّ قوات الاحتلال تسمح للمستوطنين بجولتي اقتحام صباحية ومسائية ما بعد الظهر.

ووفق تقرير دوري أصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" في الضفة الغربية، فقد كثف المستوطنون بحماية قوات الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، حيث سجل اقتحام (2764) مستوطنا الشهر الماضي، بما يشكل ضعف عدد المستوطنين الذين اقتحموا الحرم شهر يونيو (1801) مستوطنا.

وواصلت قوات الاحتلال سياسة إبعاد المرابطين والمواطنين عن القدس والأقصى، حيث بلغ عدد المبعدين (9) مواطنين خلال الشهر الماضي، بينهم حراس للمسجد الأقصى ورئيس هيئة المرابطين فيه.