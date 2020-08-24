الصحة برام الله : 4 وفيات و553 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 4 حالات وفاة و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 132 حالة تعافٍ جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في تصريح صحفي، اليوم الاثنين 24/8/2020، أن 4 وفيات سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وقد تم الإعلان عن إحداها في مدينة نابلس، في حين سجلت وفاة في مدينة القدس، إضافة لوفاة مواطنتين من بني نعيم 76 عاما والعيزرية 97 عاما متأثرتين بإصابتهما بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (201)، محافظة نابلس (20)، محافظة بيت لحم (19) محافظة قلقيلية (33)، محافظة رام الله والبيرة (62)، محافظة أريحا والأغوار (21)، محافظة سلفيت (13)، ومحافظة القدس (184) بينها 42 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (4)، محافظة نابلس (9)، محافظة قلقيلية (6)، محافظة طولكرم (8)، مدينة القدس (105).

وأوضحت وزيرة الصحة أن نسبة التعافي بلغت 63.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 28 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.