بشرى غير سارة للمواطنين في غزة المشتركين بالمولدات الكهربائية التجارية!

أكد الناطق بإسم رابطة أصحاب المولدات الكهربائية حسام الموسى اليوم الاثنين 24/8/2020 ، انه في ظل أزمة انقطاع التيار الكهربائي بعد توقف محطة التوليد ، بالإضافة الى عوامل آخرى لن تمكنا من بيع سعر كيلو الكهرباء الواحد بأقل من 4 شواقل على المشتركين من خطوط المولدات.

وقال الموسى خلال تصريحات صحفية اليوم ان "المولدات التي نستخدمها في توليد الكهرباء قديمة ودائمة العطل واستهلاكها للسولار عالي التكلفة، مقارنة بالمولدات الحديثة قليلة الاستهلاك"، مشيراً الى ان تكلفة توليد الكيلو الواحد للكهرباء باستخدام المولدات القديمة يصل لـ 3.5 شيقل، وبيعه للمستهلك بـ 4 شواقل بفارق نصف شيكل ربح للكيلو الواحد".

واشار الى انه يتم شراء السولار من محطات التعبئة في قطاع غزة بسعر المواطنين دون أي تغطية أو دعم من الحكومة لنتمكن من تخفيض سعره.

ويشار الى ان قطاع غزة يعاني من ازمة كهرباء خانقة منذ عدة سنوات ، تفاقمت خلال الاسبوعين الماضيين جراء توقف محطة توليد الكهرباء والذي دفع المواطنين للبحث عن بدائل كأمداد الكهرباء من مولدات تجارية ضخمة يتم التعامل معها وفقا لسحب المواطنين وتحديد سعر السحب.