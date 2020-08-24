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اشتيه: سيتم بحث الإمكانيات المتاحة لصرف الرواتب وقرار المدارس الأسبوع الجاري

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:53 - 24 اغسطس 2020
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أكد محمد اشتيه رئيس حكومة رام الله اليوم الاثنين 24/8/2020 ، ان قرارنا حول كيفية إدارة العملية التعليمية في المدارس خلال هذا الأسبوع بعد أن تنهي وزارة التربية والتعليم اجتماعاتها وتنسيقها مع خبراء وزارة الصحة، موضحاً انه سيتم توفير مبلغ 40 مليون شيكل لتوفير بنبة تحتية صحية للمدارس.

وقال اشتيه خلال جلسة مجلس الوزراء ان سير العملية التعليمية في الجامعات سيكون عن بعد، ماعدا المختبرات والتدريب السريري وطلبة الدراسات العليا وطلبة السنة الأولى ضمن إجراءات الوقاية.

وبشأن الرواتب قال ان وزير المالية سيقدم لمجلس الوزراء مطالعة حول الوضع المالي والامكانيات المتاحة للرواتب، وسوف نحفظ لكل منكم حقه كما عهدتمونا.

وتابع :" بقيت أيام لنهاية الشهر وانا اعلم حجم العبء الكبير على الموظفين العسكريين والمدنيين من أطباء وممرضين ومختصين ومعلمين وكوادر الوزارات والمؤسسات. ونعيش معكم كل يوم وانا ادرك صعوبة الظرف".

وأوضح ان الحكومة تتابع موضوع كورونا لحظة بلحظة، وان أعداد الإصابات ثابتة ولكنها ليست بانخفاض، والمهم أن نسبة التعافي تفوق نسبة الإصابات.

ودعا المواطنين لأخذ الأمور بجدية أكبر، أنظروا الى العالم حولكم، بدأ الفايروس يعود والإصابات تزيد في معظم دول العالم، فلنكن نحن استثناءً ايجابيا.

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