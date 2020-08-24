تحويل الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الإثنين 24 – 8 – 2020

ينشغل السوريون مع إطلالة كل صباح بالبحث عن سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، كون الليرة تتعرض لهزات كبيرة، بفعل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية التي تعصف بالواقع السوري، إلى جانب الأزمات المالية العالمية.

وفي السطور التالية نرصد لكم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء والمصرف المركزي السورية اليوم الإثنين 24 – 8 – 2020.

وأصبحت مطالعة أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء أو المصرف المركزي الشغل الشاغل للسوريين، في ظل تذبذب الأسعار، سواء على صعيد السوق السوداء أو على صعيد المصرف المركزي السوري.

وعلى الرغم من أن الدولة السورية اتخذت قرارات صارمة بشأن تداول الدولار في البلاد، إلا أن الدولار يظل من العملات الصعبة التي يصعب الاستغناء عنها.

وشهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار حالة من عدم الاستقرار نتيجة الأوضاع المأسوية التي تمر فيها الدولة السورية على الصعيد الأمني والسياسي والاقتصادي، ومواصلة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مشددة.

وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين السوريين عن سعر صرف الليرة السورية في السوق السوداء الإثنين 24 – 8 – 2020.

ونود أن نشير لكم أن هناك سعرين للدولار في سوريا وهي سعر الدولار مقابل الليرة في المصرف المركزي، وسعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق السوداء (الصرافين) والتي نشأت بسبب شح الدولار في سورية

ارتفاع مستمر يشهده سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء، اليوم الإثنين 24 – 8 – 2020.

حيث شهدت اسعار الدولار في سوريا وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية انهياراً متواصلاً

ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدولار إلى أكثر من 2,070 لير ة سورية مقترباً اسعر الدولار في السوق السوداء إلى حدود 2,070 ليرة سورية في تعاملات الصباح ، فيما تستمر سعر الليرة السورية مقابل الدولار في المصرف المركزي السوري بالثبات.

سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار

وفي وقت سابق من هذا العام ، ارتفع سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في السوق السوداء إلى أرقام لم يعهدها من قبل حيث بلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار في السوق السوداء 2,070 ليرة سورية في ذلك الوقت.

وعلى أثر انهيار سعر الدولار في سوريا وارتفاع اسعار العملات في سوريا أدى ذلك إلى ارتفاع اسعار المواد الأساسية التي يستهلكها المواطنين والتي يتم شرائها بعملة الدولار الأمريكي وبعد ارتفاع سعر الدولار في سوريا زادت معاناة المواطنين السوريون في ظل الانهيار الكبير للعملة السورية.

وشهدت اسعار الدولار في سوريا و سعر الدولار في سوريا في المصرف المركزي السوري ثبااتاً على عكس سعر الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء حيث يقدم فلسطين اليوم سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي السوري وايضاً في السوق السوداء، حيث يشهد سعر الدولار في سوريا في السوق السوداء ارتفاعاً كبيراً.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية (سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية الإثنين 24 – 8 – 2020.

1 (USD) دولار امريكي = 434 - 438 ليرة السورية (SYP)

وسجل سعر الليرة السورية مقابل اليورو ( سعر اليورو في سوريا ) اليوم الإثنين 24 – 8 – 2020.

1 (EUR) يورو = 483 - 488 (SYP) ليرة السورية

ووصل سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتي ) اليوم الجمعة 22 – 5 – 2020.( سعر الدرهم الإماراتي في سوريا ) :

1 (AED) درهم إماراتى = 119 - 121 (SYP) ليرة السورية

وسجل سعر الليرة السورية مقابل الجنيه المصري ) الإثنين 24 – 8 – 2020.

1 (EGP) جنية المصري = 27 - 28 (SYP) ليرة السورية

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الريال السعودي الإثنين 24 – 8 – 2020.

1 (SAR) ريال سعودي = 116 - 117 (SYP) ليرة السورية

وصل سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية اليوم اليوم السبت 16/5/2020 ( سعر الليرة تركية في سوريا و سعر الليرة السورية في تركيا ) :

1 (TRY) ليرة التركية = 172 - 175 (SYP) ليرة السورية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار | سعر الدولار في سوريا اليوم سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية في البنك المركزي في موقع شمرا: