هل سيصل العمادي لغزة غداً بعد تهديدات الاحتلال بالأمس ؟

بالرغم من التحديد السابق للجنة القطرية لإعادة اعمار قطاع غزة عن موعد وصول السفير القطري محمد العمادي لقطاع غزة غداً الثلاثاء 25/8/2020 ، الا ان استمرار اطلاق البالونات الحارقة من القطاع ، وتنفيذ الاحتلال لغارات محدودة الليلة الماضية بالتزامن مع تصريحات قادتها بالأمس والربط بين دخول العمادي ووقف البالونات يبقى التساؤل حول وصل العمادي لغزة غداً

صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اكدت أمس الأحد 23/8/2020، أن السفير القطري محمد العمادي سيصل خلال أيام لقطاع غزة ، حاملا معه أموال المنحة القطرية، وفق المعتاد عنها شهريا.

وقالت الصحيفة أن سلطات الاحتلال هددت انه في حال استمرت غزة في إطلاق البالونات الحارقة وإطلاق الصواريخ، فإن "إسرائيل" لا تنوي السماح للعمادي بإحضار المنحة المالية إلى قطاع غزة معه".

وكان السفير العمادي قد أكد يوم الاربعاء الماضي أن دولة قطر تبذل جهودا مكثفة لاحتواء التصعيد المتدحرج في قطاع غزة، بالتوازي مع الجهود القطرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وقال السفير العمادي في بيان صحفي ان "اتصالات قطرية مكثفة بُذلت خلال الساعات الماضية ولا زالت متواصلة على أعلى المستويات ومع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد وتجنيب سكان القطاع المزيد من الأزمات".

ويسود قطاع غزة حالة من التوتر الأمني والميداني، منذ أكثر من أسبوع، في ظل استمرار إطلاق البالونات الحارقة من القطاع، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تتبع للمقاومة الفلسطينية .