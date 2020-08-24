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أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 24/8/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:44 - 24 اغسطس 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 24/8/2020، استقراراً في السوق المحلي والمالي.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على نشر أسعار الذهب بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

ويهتم فئات كبيرة من المواطنين بأسعار الذهب في فلسطين، كالمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين، بالإضافة المستثمرين في فلسطين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

 

اسعار الذهب في فلسطين

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      211.85 شيكل      $62.20

سعر الذهب عيار 22 194.19 شيكل      $57.02

اسعار الذهب عيار 21      185.37 شيكل      $54.43

اسعار الذهب عيار 18      158.89 شيكل      $46.65

سعر الذهب عيار 14 123.58 شيكل      $36.28

سعر الذهب عيار 12 105.92 شيكل      $31.10

اسعار أوقية الذهب   6,588 شيكل $1,934

اسعار جنيه الذهب   1,483 شيكل $435.41

اسعار كيلو الذهب    211,845 شيكل     $62,199

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

23 أغسطس  212.51     185.95     159.38     123.96     106.25

22 أغسطس  212.48     185.93     159.36     123.95     106.24

21 أغسطس  212.33     185.79     159.25     123.86     106.16

20 أغسطس  213.30     186.64     159.98     124.43     106.65

19 أغسطس  212.17     185.66     159.13     123.77     106.09

18 أغسطس  219.20     191.81     164.40     127.87     109.60

17 أغسطس  217.41     190.23     163.06     126.82     108.70

16 أغسطس  213.10     186.47     159.83     124.31     106.55

15 أغسطس  213.12     186.48     159.84     124.32     106.56

14 أغسطس  212.98     186.36     159.73     124.24     106.49

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