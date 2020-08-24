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مستوطنون ينصبون كرفاً خشبياً كنقطة لبؤرة استيطانية جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 10:34 - 24 اغسطس 2020
استيطان استيطان
تقارير
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شرع مستوطنون، اليوم الاثنين 24/8/2020 ، بإقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية بيرين جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، ان مستوطنين نصبوا كرفانا خشبيا على أراضي المواطنين بخلة الفرن في قرية بيرين، تعود ملكيتها لعائلة ناصر الدين، وذلك تمهيدا للاستيلاء على عشرات الدونمات في المنطقة.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور، إن هذه البؤرة الاستيطانية تهدف إلى الاستيلاء على المئات من الدونمات، مشيرا إلى ان الأهالي وأصحاب الأراضي يملكون مستندات ثبوتية "طابو" لأراضيهم.

 

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