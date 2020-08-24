حماس تشيد بموقف الحكومة المغربية الرافض لأشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

ثمن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران موقف الحكومة المغربية الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي

وقال بدران في تغريدة على صفحته الشخصية فيس تويتر: "تصريح د. سعد الدين العثماني رئيس الوزراء المغربي الرافض بشكل قاطع لكل اشكال التطبيع مع الاحتلال، هو موقف ومقدر".

وأضاف: "نحن كفلسطينين وكحركة حماس ننظر اليه بكل الإحترام والشكر خاصة انه يأتي في ظل الانهيار المعيب لبعض الانظمة العربية التي تهرول نحو الاحتلال".

وشدد بدران على أنّ شعبنا الفلسطيني لن ينسى هذه المواقف الإيجابية الصادقة والداعمة للقضية الفلسطينية، قائلاً: "سيبقى عمقنا العربي والاسلامي هو أحد اهم عوامل القوة في مواجهتنا للاحتلال ومخططاته الإجرامية".