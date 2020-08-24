صحفي إسرائيلي: السلطة الفلسطينية قلقلة من احتمال تزايد نفوذ محمد دحلان

كتب الصحفي الإسرائيلي يهود حمو في القناة 12 العبرية "إن السلطة الفلسطينية غاضبون من الاتفاق الذي يتبلور بين الإمارات العربية المتحدة و”إسرائيل”، وهذا ما يؤدي لتوتر داخلي في الضفة الغربية، حيث سادت في الأيام الأخيرة مخاوف من محاولات المس برجال محمد دحلان الذي يعتبر حليفا لزعيم الإمارات".

وتابع الكاتب: مع التقارب الإسرائيلي الإماراتي، عاد محمد دحلان للحلبة السياسية، والذي يصنف العدو الأكبر لأبو مازن حسب وصف الصحفي الإسرائيلي، والاتفاق الذي سيوقع يثير غضب كبير في المقاطعة في رام الله، والقلق من عودة وتعزيز قوة محمد دحلان.

وادعى الصحفي الإسرائيلي أن هناك تخوف بين جماعة محمد دحلان في الضفة الغربية بشكل عام، وفي المخيمات بشكل خاص من تعرضهم للاعتقال، مشيراً إلى أنَّ مقربين من أبو مازن يدرسون سن قانون، بموجبه يحكم بالسجن 10 سنوات كل من يثبت اتصاله أو تعامله مع محمد دحلان.

وتابعت القناة 12 العبرية الحديث عن موقف رئيس السلطة من الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قائلة، الجدير ذكره أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن هاجم بشدة الإمارات العربية المتحدة بعد توصلها لاتفاق التطبيع مع “إسرائيل”، وقال في هذا السياق: “الاتفاق يشكل عدوان على الشعب الفلسطيني وتحطيم لمبادرة السلام العربية “.