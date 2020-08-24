ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

الرابطة الإسلامية تطلق مخيمات "رياحين المستقبل" في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:52 - 24 اغسطس 2020
الرابطة الرابطة
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أطلقت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مخيماتها الصيفية بعنوان (رياحين  المستقبل) التي تستهدف ١٥٠٠ طالبة من جامعات وكليات قطاع غزة.

وتتضمن المخيمات ثلاث مراحل رئيسية، تعمل الرابطة من خلالها على تغذية الجانب الديني، الوطني والوجداني لدى الطالبات، مع تنمية المهارات القيادية، ودعم ميولهن الإيجابية.

وأكدت مسؤولة ملف الجامعات بالرابطة الإسلامية سماح مغصيب أن المؤسس الشهيد د. فتحي الشقاقي وأمناء حركة الجهاد الإسلامي من بعده راهنو على المرأة الفلسطينية المثقفة في نصرة قضيتنا الوطنية، فكان لابد من أن نكون الداعم الأول لها في مسيرة نجاحها وتألقها.

وأضافت مغصيب "أن الرابطة الإسلامية مستمرة في مسيرة عطائها وخدمتها للطالب الفلسطيني بكل ما أوتيت من قوة، في ظل المعيقات الجمة التي يواجهها القطاع المحاصر، وصولاً إلى تمكين الطلبة، وتحقيق آمالهم وتطلعاتهم".

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات