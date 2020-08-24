عقب خسارة دوري الأبطال.. نيمار يبكي بحرقة

كاميرات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، التقطت بكاء البرازيلي نيمار دا سيلفا عقب خسارة اللقب.

وجلس نيمار فور انتهاء المباراة على مقاعد البدلاء وهو يبكي على ضياع حلمه بتحقيق اللقب، حتى أنه توجه تجاه الكأس ولمسه وهو يبكي.

وانتهت المباراة بفوز بايرن ميونخ بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان، ليحقق البافاري اللقب السادس له في تاريخه.

وأضاع نيمار خلال المباراة فرصتين محققتين، تصدى لهما مانويل نوير حارس البافاري ومنتخب ألمانيا.