"بومبيو" يصل "إسرائيل" للقاء نتنياهو وقادة الإحتلال.. ماذا تخبئ الزيارة؟

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى "إسرائيل" في زيارة رسمية ستشمل بالإضافة إلى "إسرائيل" كلاً من السودان والبحرين والإمارات.

وواضح موقع روتر العبري أن بومبيو سيلتقي مع نتنياهو وجانتس وأشكنازي ومسؤولين كبار آخرين.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إن "الجولة الشرق أوسطية التي يجريها بومبيو ستستمر خلال الفترة الممتدة بين 23 و28 أغسطس/آب الجاري".

ولفتت إلى أن "بومبيو سيلتقي خلال زيارته رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو".

وأشارت الوزارة أن "بومبيو سيناقش مع نتنياهو قضايا الأمن الإقليمي المتعلقة بنفوذ إيران، وإقامة علاقات إسرائيلية وتعميقها في المنطقة، وكذلك التعاون في حماية الاقتصادين الأمريكي والإسرائيلي".

أما في السودان، فسيلتقي بومبيو برئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، لمناقشة استمرار الدعم الأمريكي للحكومة الانتقالية والتعبير عن دعمهم لتعميق العلاقة بين السودان وإسرائيل، بحسب المصدر نفسه.

وسيسافر الوزير بعد ذلك إلى المنامة للقاء ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، ويختتم رحلته في الإمارات، حيث يلتقي مع نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان في أبوظبي.

وتأتي الجولة، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أغسطس، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية".