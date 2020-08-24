هل أصيب كيم جونغ أون بغيبوبة؟

مازالت شخصية رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون تمتاز بالغموض والإحاطة بالسرية الكاملة، ودلَّ على ذلك ندرة المعلومات حول تحركاته، لاسيما بعد ان غاب شهراً كاملاً عن العالم، دون أن يعرف عنه أحد أي معلومة، قبل أن يفاجأ الجميع بافتتاح مصنع للأسمنت.

وزعم دبلوماسي كبير من كوريا الجنوبية بشكل مثير أن كيم جونغ أون في غيبوبة وأن شقيقته مستعدة للسيطرة على كوريا الشمالية.

وأدعى تشانغ سونغ، المساعد السابق للرئيس الكوري الجنوبي السابق كيم داي جونغ، أن كوريا الشمالية تخفي الحقيقة بشأن تدهور صحة زعيمها وأنه فهم بأن الزعيم الكوري في حالة غيبوبة.

وقالت صحيفة “ديلي ميلي” البريطانية التي نشرت التقرير إن التكهنات بشأن الحالة الصحية الحقيقية لكيم جاءت بسبب قلة ظهوره هذا العام.

وكشف الدبلوماسي الكوري الجنوبي في حديث لوسائل إعلام محلية إنه يعتبر زعيم كوريا الشمالية في غيبوبة ولكن حياته” لم تنته”.

وأشار إلى أن شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم يو جونغ (33 عاماً) تقوم حالياً بإدارة بعض المواقع الرئيسية، التي يتولاها شقيقها في العادة.

وقال إنه لم يتم تشكيل هيكل للخلافة، لذلك يتم إعداد شقيقته للحكم حيث لا يمكن الحفاظ على أي فراغ للسلطة لفترة طويلة.