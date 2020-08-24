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رئيس الوزراء المغربي يرفض أي تطبيع للعلاقات مع "إسرائيل"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:15 - 24 اغسطس 2020
العثماني العثماني
تقارير
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جدد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني اليوم الاثنين 24/8/2020، رفضه أي تطبيع للعلاقات مع الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكد العثماني أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي الذي ينتمي إليه، أن المغرب يرفض أي تطبيع مع “الكيان الصهيوني” لأن ذلك يعزز موقفه في مواصلة انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

تأتي هذه التصريحات قبل زيارة يقوم بها جاريد كوشنر المستشار الكبير وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة وبعد توصل الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات.

ويتمثل الموقف الرسمي للمغرب في دعم حل الدولتين مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.

وبدأ المغرب وإسرائيل علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. لكن الرباط جمدت العلاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.

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