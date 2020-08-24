ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون دولية
  3. عرض الخبر

الصحة العالمية: بداية العام الدراسي ستزيد أعداد المصابين "بكورونا"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:37 - 24 اغسطس 2020
طلاب المدارس طلاب المدارس
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أكد مسؤول بمنظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين 24/8/2020، أن بداية العام الدراسي الجديد في كافة أنحاء العالم من شأنها زيادة أعداد المصابين "بفيروس كورونا".

وقال مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، رانييري غويرا: "مع بداية السنة الدراسية، لا مفر من زيادة الإصابات، لأنه من المستحيل منع المخالطة بين الطلاب"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "مسألة مدى قدرة الأطفال على نشر العدوى لا تزال غير واضحة".

وأضاف في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "زيادة أعداد المصابين أمر متوقع، ومع ذلك يمكن منع زيادة عدد الحالات الخطرة، لأننا تعلمنا القيام بذلك، للأسف، بعد تجربة مؤلمة".

وأعرب في هذا الصدد عن اعتقاده بأنه "قبل سن 10-11 سنة، تكون القدرة على نقل العدوى أقل، ولكن بعد 12 عاما تكون هي نفسها لدى البالغين".

وأوضح غويرا، أن الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا ليست أمرا مؤكدا، وأن السلطات الطبية بات لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات