"الوقائي" يعتقل الناشط نزار بنات بتهمة "ذم السلطة"!

اعتقل جهاز الأمن الوقائي، الأحد، الناشط من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، نزار بنات؛ على خلفية انتقاداته لفساد السلطة.

وذكرت مصادر محلية أن "الوقائي" اعتقل "بنات" بعد مطاردة استمرت أسابيع. وجاء اعتقال "بنات"، على خلفية انتقاده لمظاهر الفساد في حكومة رام الله، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي المقابل أطلق نشطاء وسم الحرية #الحرية_لنزار_بنات طالبوا خلاله سلطة رام الله بإطلاق سراحه.

والناشط بنات من سكان دورا الخليل، يعمل في مجال النجارة منذ سنوات طويلة، وهو مصمم ديكورات، وسبق أن تعرض للملاحقة والاعتقال من أمن السلطة.