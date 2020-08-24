سد النهضة : استكمال المفاوضات اليوم ورفع التقرير النهائي لجنوب افريقيا الجمعة

أكد محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري المصرية، أن مفاوضات سد النهضة ستستكمل اليوم الاثنين 24/8/2020، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث ، مشيراً الى انه "لا يمكن القول ان تقدما أو تراجعا حدث في المفاوضات، كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث".

وقال السباعي في تصريحات تلفزيونية إن ممثلا قانونيا وفنيا سينوب عن كل دولة، وخلال الأيام الأربع المقبلة سنقوم بتدارك أي ملاحظات خلال تلك الأيام وسنصل إلى قرار نهائي".

وتابع"سيتم رفع التقرير النهائي إلى دولة جنوب إفريقيا الجمعة المقبل، باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي".

وأوضح أنه،"لا يستطيع القول إن تقدما أو تراجعا حدث في المفاوضات، كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث".

وحول فيضان العام الجاري، أكد المتحدث باسم الري، أن هناك لجنة دائمة لرصد حالة النهر والفيضان، لافتا إلى أن معدلات الفيضان خلال أغسطس/آب من العام الجاري أعلى من العام الماضي".

وشدد على أن "معدلات الفيضان ستكون أعلى من المتوسط.. ووزارة الري لديها خطة لاستثمار كل نقطة مياه".

وتجري المفاوضات الحالية بهدف التوصل لتوافق حول النقاط الخلافية وإعداد تقرير لعرضه على رئيس جنوب أفريقيا، بوصفه الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي يوم 28 أغسطس/آب الجاري.

وانتهت قمة أفريقية مصغرة ضمت كلا من: "مصر والسودان وأثيوبيا وجنوب أفريقيا"، إلى استمرار المفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

وكانت أثيوبيا أعلنت في وقت سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى لسد النهضة، دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، ما أثار حفيظة دولتي المصب.