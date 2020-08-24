حماس محذرة الاحتلال الإسرائيلي: عليكم تحمل تداعيات عدوانكم!

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم أنَّ استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، واحكام حصارها ومنع دخول الوقود والبضائع ومستلزمات الحياة إلى سكانها، جريمة ضد الإنسانية، وعدوان متواصل يتحمل الاحتلال الإسرائيلي كل ما يترتب عليه من نتائج تداعيات.

وقال برهوم في تصريح صحفي وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه: "إذا ظن الإحتلال بأن هذا الحصار سينال من عزيمة وإصرار شعبنا ومقاومته، وأنه سيحقق له أمنا فهو واهم وعليه مراجعة التاريخ وفهم معادلاته".

وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي، وأصحاب القرار في المنطقة، بضرورة الخروج عن صمتهم والعمل على لجم العدوان الصهيوني وإنهاء حصار غزة.

وأضاف: غياب القرارات الرادعة للاحتلال، بل التغاضي عن جرائمه والتطبيع معه، هو السبب الرئيس في تماديه في جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني.

ودعا السلطة الفلسطينية بالقيام بدورها وتحمل مسؤولياتها تجاه سكان غزة المحاصرين والعمل على دعمهم و تعزيز صمودهم وتوفير مستلزمات حياتهم في مواجهة الحصار والعدوان.