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طقس فلسطين: تعرف على درجات الحرارة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 07:33 - 24 اغسطس 2020
طقس حار طقس حار
تقارير
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توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع الإشارة إلى أنها تسجل درجات أعلى ن معدلها السنوي العام في المناطق الجبلية بحدود درجتين مئويتين.

وذكرت الدائرة في نشرتها اليومية أنه سيطرأ اليوم الإثنين 24-8-2020 ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج

وغدا الثلاثاء، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الأربعاء، فيكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

 

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