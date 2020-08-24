ماذا قال التلفزيون المصري عن أخطاء مباراة القمة التي أغضبت جمهور "الزمالك"؟

قدم التلفزيون المصرية اليوم الأحد الموافق 23 اغسطس 2020، اعتذاره الشديد من جمهور نادي الزمالك، بعد سلسلة الأخطاء التي وقع فيها مخرج مباراة القمة محمد عبد المقصود.

وتخلل عرض مباراة القمة بين فريق الأهلي والزمالك اخطاء إخراج فادحة، وهو ما دفع جمهور الزمالك لاتهام مخرج مباراة القمة محمد عبدالمقصود بالتحيز لفريق على حسب الفريق الآخر.

وأكد في مداخلة هاتفيه مع فضائية نادي الزمالك المصري على أن "أخطاء مخرج مباراة ‏القمة غير مقصودة على الاطلاق، وتم نقل الصورة بشفافية وبدون ‏تحيز لفريق عن الآخر".‏

وتابع أن "الخطأ الذي حدث بتسليط الكاميرا على لاعبي الأهلي فقط ‏خلال السلام الوطني لم يكن مقصودا، موضحا أن الوقت لم يكن كافيا لتحويل ‏الكاميرات على لاعبي الزمالك، والمخرج فوجىء بانتهاء السلام الوطني ‏سريعا" مرجحا أن مواقع التواصل الاجتماعي هي من تشعل الأجواء".‏

واختتم محمد إبراهيم تصريحاته بتهنئة جماهير الزمالك على الفوز في مباراة ‏الأهلي.‏

وتغلب نادي الزمالك المصري على غريمه التقليدي الأهلي، بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء أمس السبت.

وتجمد رصيد الأهلي عند 56 نقطة في المركز الأول بترتيب المسابقة، بينما ارتفع رصيد الزمالك إلى 42 نقطة في الوصافة، قبل خصم ثلاث نقاط بقرار من اتحاد الكرة المصري.

وهزيمة الأهلى أمام الزمالك أمس هي الهزيمة الأولى لـ"الشياطين الحمر" في الدوري المصري لهذا الموسم.

وجاءت أهداف الزمالك بأقدام أحمد عبد العزيز "زيزو"، ومصطفى محمد وأسامة فيصل على التوالي، في حين أحرز ياسر إبراهيم هدف الأهلي الوحيد.