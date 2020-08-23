تردد قناة المنار الفضائية الجديد Channel Al Manar TV

ما تزال قناة المنار الفضائية Channel Al Manar TV التابعة لحزب الله اللبناني تحظى بالكثير من التابعين لاسيما بعد انفجار بيروت والتوتر الميداني بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي، كون القناة تغطي الكثير من الموضوعات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي – العربي.

وتزداد الأهمية بتردد قناة المنار الفضائية والقناه يتم بثها على مدار القمر نايل سات من خلال قمر اكسبريس Express كذلك تبث القناة محتواها على القمر الروسي والأندونيسي، فكلما تصاعدت الأحداث بين حزب الله اللبناني والكيان الصهيوني، وقد لاحظنا تزايد البحث عن تردد قناة المنار خلال الفترة الماضية مع تصاعد الأحداث، لذلك سنستعرض معكم من خلال هذا التقرير التردد الصحيح والجديد لقناة المنار الفضائية، نقدم لكم في هذا المقال، وتعتبر قناة المنار الفضائية لسان حال حزب الله اللبناني، ومنبر إعلامي للحزب.

وتجدر الإشارة أن القناة لها رسالة إعلامية يختلف حولها الكثيرين من مواطني البلدان العربية، فالقناة تنقل دائما نظرة أحادية لحزب الله، وتنقل محتواها الخبري لتغطية الأحداث العربية والعالمية، أما عن محتوى القناة، فتقدم قناة المنار من خلال شاشتها البرامج الحوارية ونشرات الأخبار، أما عن أهم برامج القناة فنوجزها من خلال هذا التقرير.

تردد قناة المنار اللبنانية الجديد والأصح Channel Al Manar TV

تردد قناة المنار Channel Al Manar TV

أهم برامج قناة المنار الفضائية

برنامج نهار جديد

برنامج حبة مسك

برنامج بلدي

كلمة الأمين العام

برنامج 90 درجة

برنامج حديث الساعة

برنامج بين قوسين

برنامج بانوراما اليوم

برنامج هنا دمشق

برنامج مع الحدث

برنامج جدل عربي

برنامج على تماس

برنامج زمان ورجال

برنامج أحسن الحديث

برنامج فقه الحياة

برنامج نبض الشام

كما تقدم قناة المنار أيضا العديد من البرامج الأخرى ومنها برنامج آداب السلوك، وبرنامج فصلت، وبرنامج درب الحنين، وبرنامج أسرار الحج رحلة الخلق إلى الله، والعديد من البرامج الحوارية الأخرى.

تردد قناة المنار 2020 على القمر الصناعي اكسبريس Express

القمر التردد الاستقطاب معامل الترميز FEC التقنية Express AM6 12632 V 30000 3/4 SD

ترددات البث لقناة المنار الفضائية على القمر الروسي والأندونيسي

EXPRESS AM06 @ 53°E Europe & Middle East Beam القمر الروسي – تغطية أوروبا والشرق الأوسط Frequency 12632 Mhz التردد Symbol rate 3000 Kbps معدل الترميز Polarization Horizontal (أفقي) الاستقطاب FEC 3/4 معامل التصحيح EXPRESS AM44 @ 11°W Middle East & East Africa Beam القمر الروسي – تغطية الشرق الأوسط وشرق أفريقيا Frequency 11148 Mhz التردد Symbol rate 3000 Kbps معدل الترميز Polarization Vertical (عامودي) الاستقطاب FEC 3/4 معامل التصحيح EXPRESS AM08 @ 14°W Europe & Middle East Beam القمر الروسي – تغطية أوروبا والشرق الأوسط Frequency 10974 Mhz التردد Symbol rate 2963 Kbps معدل الترميز Polarization Horizontal (أفقي) الاستقطاب FEC 3/4 معامل التصحيح EXPRESS AM08 @ 14°W African Beam القمر الروسي – تغطية أفريقيا Frequency 11456 Mhz التردد Symbol rate 3000 Kbps معدل الترميز Polarization Horizontal (أفقي) الاستقطاب FEC 3/4 معامل التصحيح Palapa D @ 113°E Australia & South and East Asia Beam القمر الأندونيسي – تغطية استراليا وجنوب وشرق أسيا Frequency 4080 Mhz التردد Symbol rate 28125 Kbps معدل الترميز Polarization Vertical (عمودي) الاستقطاب FEC 3/4 معامل التصحيح

وتجدر الإِشارة أيضا إلى أن تردد قناة المنار “Frequency Channel Al Manar TV” يتم بثه على القمر إكسبريس ، فقناة المنار يتم تصنيفها على أنها قناة إخبارية لبنانية، أما عن ملكية القناة فهي تابعة للمجموعة اللبنانية للإعلام وتعمل على الاهتمام بقضايا الساعة، والأحداث الجارية، ويتابع بث القناة الكثيرين من مواطني الوطن العربي.