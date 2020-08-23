السعودية: رابط المنصة الإلكترونية التعليمية المتطورة (نور noor(

مع بدء العام الدراسي الجديد 1442 هـ وتوافد الطلبة في المملكة العربية السعودية إلى المدارس، كان من الضروري أن نقدم لطلبتنا الأعزاء رابط المنصة الإلكترونية المتطورة (نور) في جميع محافظات ومدن المملكة العربية السعودية .

يشار إلى انّ وزارة التعليم السعودية فعلت رابط المنصة الإلكترونية المتطورة، وعليه يمكن للمعلمين والطلبة من جميع المراحل الدراسية الاستفادة من المواد التي تقدم المنصة الإلكترونية، التي تحتوي على الكثير من المواد الرقمية والمرئية الخاصة بالدراسة.

ودعت وزارة التربية والتعليم السعودية الطلبة والمسؤولين التربويين والمعلمين ومدراء المدارس إلى ضرورة تحديث رقم الجوال في نظام نور، من أجل تحديث الحساب على منصة مدرستي، للانخراط مع الجميع في الدراسة.

ونوهت إلى عدم وجود تطبيق محدد لمنصة مدرستي في متجر جوجل بلال وأبل ستور حتى اللحظة، مشيرة إلى أن بعض التطبيقات المتوفرة تتبع لدول أخرى، لذلك لا يجب منحها بيانات الطالب أو المعلم دون قصد عن طريق الخطأ.

رابط منصة مدرستي السعودية تسجيل الدخول من هنـــــــا

وكانت وزارة التعليم، قد نشرت التوقيت الزمني للحصص اليومية على منصة مدرستي للمرحلة الابتدائية، إذ تنطلق الحصة الأولى التي تبلغ مدتها 30 دقيقة، الساعة الثالثة ثم الثانية يعقبها راحة نصف ساعة، وينتهي حتى السادسة.

أما التوقيت الزمني المخصص للحصص على منصة مدرستي للمرحلة المتوسطة، يبدأ الساعة السابعة صباحا وبعد الثالثة استراحة 30 دقيقة، فيما تختتم الحصة السادسة عند العاشرة والنصف، قبل أن يتم إغلاق المنصة الإلكترونية.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، قد أعلن أنه سيتم تمديد التعليم عن بعد في حال عدم توفر لقاح لفيروس كورونا ، مشيرة الى أن عدم وجود المدارس خلال الفترة الماضية ساهم في خفض أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.