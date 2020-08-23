نتنياهو يمتدح الإمارات ويكشف: اتفاق تطبيع جديد مع دولة أخرى

كشف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، عن أن أي اتفاق تطبيع جديد مع دولة أخرى، سيُعلن قريباً.

وادعى نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي قائلاً:" لقد صنعنا "السلام" من موضع قوة، قوة اقتصادية، وقوة عسكرية، ونحن إذ نصنع هذا السلام فهو لصالح كل "مواطن" في "الدولة"(كيان الاحتلال)" على حد تعبيره.

ونوه إلى أن الإماراتيين معنيون بالاستثمار وإقامة مشاريع هنا.

وأعلن نتنياهو، أنه سيلتقي غداً وزير الخارجية الأمريكية مارك بومبيو، موضحاً أنه سيبحث معه توسيع دائرة التطبيع بين "إسرائيل" والعالم العربي.

ووفق نتنياهو فإنه "تأثر جداً بمشهد الطفلة الصغيرة التي ترتدي علم "إسرائيل" وعلم الإمارات، وتقف في قلب الإمارات".

كما أعلن نتنياهو، أنه و"من منطلق المسؤولية فقد قررت الليلة قبول اقتراح التسوية لعضو الكنيست هاوزر، القاضي بتأجيل الموعد النهائي للمصادقة على الميزانية لمدة 100 يوم".

بدوره نقل موقع والا العبري عن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، دعوته لنتنياهو إلى العمل على حل الأزمة الاقتصادية وأزمة "كورونا"، ووقف الألعاب السياسية.