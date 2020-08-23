إدارة الشرطة النسائية تفتتح البرنامج التدريبي "رائدات الاعلام"

افتتحت ادارة الشرطة النسائية بالتعاون مع جمعية مُناصرة حقوق الاعلاميين البرنامج التدريبي (رائدات الإعلام) ضمن محاور نظرية وعملية مع نخبة من المُدربين ذوي الكفاءة.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج الذي يستهدف تدريب عناصر من قسم العلاقات العامة والإعلام على مستوى محافظات قطاع غزة من وزارة الداخلية- الشرطة النسائية ثلاثة أسابيع.

وحضر الافتتاح كل من العقيد د. ناريمين عدوان مديرة الشرطة النسائية في قطاع غزة، والمحامي جميل بركات مسؤول الوحدة القانونية في جمعية مُناصرة، والباحث والصحفي أ. محمد السيقلي محاضر اللقاء الأول من البرنامج التدريبي .

بدورها، أثنت العقيد عدوان على دور الجمعية ونشاطها الميداني مع مختلف المؤسسات والنقابات، مشددةً على أهمية هذا النوع من البرامج التي تعزز وتخدم الجانب الإعلامي في المؤسسات الأمنية والشرطية .

من جانبه، أكد أ. جميل بركات حرص الجمعية على تطوير القدرات والمهارات القانونية والإعلامية للعاملين في المجال الإعلامي على حد سواء، مشيراً إلى أنَّ التدريب يأتي في إطار التعاون الإيجابي المتبادل لخدمة المجتمع.

في السياق، شدد الباحث والصحفي أ. محمد السيقلي -محاضر اللقاء الأول من البرنامج التدريبي- على أهمية الارتقاء بالكوادر النسوية الإعلامية العاملة في الدوائر الحكومية، كونهم حلقة الوصل بين تلك الدوائر والمجتمع، مشيداً بالدور الذي تبذله الشرطة النسائية في حفظ الأمن والامان والإستقرار في قطاع غزة.







