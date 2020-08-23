وزير الدفاع اليمني: الأيام القادمة تحمل مفاجآت ستلحق بقوى العدوان هزائم ساحقة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن الأيامَ والأشهرَ القادمة تحمل الكثير من المفاجآت التي ستلحق بالتحالف السعودي هزائم ساحقة.

وخلال تفقده مقاتلي الجيش واللجان الشعبية بمربع الخنجر، ومعه قائد محور خب والشعف العميد عبدالحكيم سريع، خاطب وزير الدفاع المقاتلين في الخطوط المتقدمة قائلا: "نعتز بزيارتكم في هذه المواقع وأنتم تؤدون واجبكم المقدس في الدفاع عن الوطن وعزة الشعب اليمني"، مشيداً بالمهارة القتالية والمعنويات العالية لمنتسبي المحور.

وأضاف "وضعنا في المرحلة الراهنة أفضل بكثير مما كنا عليه والأيام القادمة تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت وستتحرر الأرض اليمنية من الغزاة والمحتلين إلى غير رجعه".

وأشار اللواء العاطفي، إلى أن التحالف فشل في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية والاقتصادية بفضل صمود الشعب اليمني واستبسال أبطال القوات المسلحة.

من جانبهم، جدد المقاتلون بمحور خب والشعف بالجوف، العهد بالمضي في أداء واجبهم في الدفاع عن الوطن مهما كانت التضحيات، مؤكدين الجهوزية الكاملة لتطهير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين وصولاً إلى تحقيق النصر الناجز.