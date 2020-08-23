حرائق بالمستوطنات الإسرائيلية بفعل البالونات الحارقة التي يطلقها الشباب الثائر

اندلع مساء اليوم الأحد، 31 حريقاً في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، نتيجة البالونات الحارقة التي يطلقها الشباب الثائر، بعد تنصل قوات الاحتلال من تفاهمات التهدئة الموقع برعاية مصرية في منتصف العام الماضي 2019.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أنَّ معظم الحرائق التي اندلعت تركزت أماكنها في مستوطنات هتسعار هنيغف، والمجلس الإقليمي اشكول، واسدود هنيغف، وكيبوتس بئيري، وكيبوتسات مفلاسيم ونير عام.

وأشارت إلى أن طواقم الإنقاذ هرعت للمكان فيما لم يبلغ عن وقوع أي إصابات، وفقط أضرار مادية في أماكن الحريق.

ولفتت إلى انقطاع الكهرباء عن كيبوتسات مفلاسيم ونير عام بسبب بالون حارق أشعل أحد الأعمدة، وعلى الفور تم تفعيل المولد الاحتياطي وتم إصلاح العطل فيما بعد وعادت الكهرباء.