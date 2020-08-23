ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

تردد قناة الميادين الفضائية على عرب سات ونايل سات وهوت بيرد وجلاغسي 2020

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 19:25 - 23 اغسطس 2020
تردد قناة الميادين الفضائية على عرب سات ونايل سات وهوت بيرد وجلاغسي تردد قناة الميادين الفضائية على عرب سات ونايل سات وهوت بيرد وجلاغسي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

حظيت قناة الميادين المقربة من المقاومة اللبنانية والمناصرة للمقاومة في المنطقة من بينها المقاومة الفلسطينية على كثير من المشاهدات والمتابعات من قبل المتابعين العرب، كونها من القنوات التي تقدم محتوى إخباري رصين ومميز.

وكان من الواضح خلال الفترة الماضية بحث المتابعين العرب عن تردد قناة الميادين، وذلك في إطار متابعة التطورات الميدانية الحاصلة بين المقاومة بعمومها والاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من وجود عددٍ كبير من القنوات التي تقدم مواداً إخبارية منوعة، إلا أن البحث عن قناة الميادين كان واضحاً عبر محركات البحث العالمية.

وتتميز قناة الميادين التي تتخذ من العاصمة اللبنانية (بيروت) مقراً لها بطاقم إعلامي مميز، ومحتوى برامجي واخباري مميز.

تردد قناة الميادين الفضائية 2020

ترددات الميادين

NileSat orbit | 7° W

FREQUENCY: 11392
POLARIZATION: VERTICAL
SYMBOL RATE: 27500
FEC: 5/6

Hot Bird | 13° E

FREQUENCY: 12111
POLARIZATION: VERTICAL
SYMBOL RATE: 27500
FEC: 3/4

Galaxy 19 | 97° W

FREQUENCY: 12177
POLARIZATION: VERTICAL
SYMBOL RATE: 23000
FEC: 3/4

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات