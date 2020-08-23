أمريكي يحتضن اعداداً كبيرة من الناس ويخبرهم: أنا مصاب بالكورونا!

تفاجأ أمريكيون داخل أحد المتاجر في سبرينغفيلد بولاية ماساتشوستس الأمريكية برجلٍ يحتضنهم بطريقة غريبة، لكن الفاجعة عندما أخبرهم بعد احتضانهم أنه مصاب بفيروس كورونا.

وشكلت تلك الحادثة حالة من الهلع والخوف الشديدين داخل المجتمع الأمريكي، وهو ما دفع الشرطة الأمريكية للبحث عن المشتبه به، للتحقق من صدق حديثه أنه مصاب بفيروس كورونا، ودوافع قيامه بذلك العمل الذي وصفه بعض الأمريكيين بـ"ارهاب كورونا".

وقالت إدارة شرطة سبرينغفيلد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن المشتبه به أمسك يد ضحاياه ثم عانقهم، وقال لكل منهم "فقط أردت إعطاءك عناق كوفيد، لديك الآن كوفيد"، ثم يبتعد وهو يضحك.

وأوضحت الشرطة أنها لا تعرف ما إذا كان فعلا المشتبه به مصابا بفيروس كورونا أم لا، وقت وقوع الحادث.

وأشارت إلى أنه حتى لو لم يكن الرجل مصابا بالفيروس، فمجرد اقترابه من الناس بتلك الطريقة الخطيرة يمكن أن يعاقب عليه قانون ولاية ماساتشوستس.

وينص القانون على أن أي شخص ينقل تهديدا، إما بشكل مباشر أو غير مباشر، أو شفهيا، أو كتابيا "أو بوسائل أخرى"، يمكن اتهامه بتوجيه تهديدات إرهابية.