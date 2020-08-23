هل ستحدث موجة ثانية من فيروس كورونا ؟ .. منظمة الصحة تجيب ؟

أشارت الاحصاءات الخاصة بفيروس كورونا إلى تصاعد عدد الاصابات مجدداً في عدد من بلدان العالم وخاصة أوروبا، وهو ما فتح الباب للتساؤل حول إمكانية اندلاع موجة ثانية لتفشي فيروس كوفيد 19، وهو ما أوضحته منظمة الصحة العالمية التي أكدت أن الموجة الثانية ليست أمراً مؤكداً.

وقال رانييري جويرا، مساعد رئيس منظمة الصحة العالمية، أن السلطات الطبية حول العالم بات لديها جميع الأدوات اللازمة لتجنب حدوث موجة ثانية من فيرس كورنا المستجد.

وأضاف جويرا، وهو مختص في مجال الصحة العامة، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أنه "مع بداية السنة الدراسية، لا مفر من زيادة الإصابات بالفيروس، لأنه من المستحيل منع المخالطة بين الطلاب".

وأشار إلى أن "مسألة مدى قدرة الأطفال على نشر العدوى لا تزال غير واضحة".

وأعرب في هذا الصدد عن اعتقاده بأنه "قبل سن 10-11 سنة، تكون القدرة على نقل العدوى أقل، ولكن بعد 12 عاما تكون هي نفسها لدى البالغين".

وعن ارتفاع عدد الإصابات في إيطاليا مؤخرا، أوضح أن ذلك مرتبط بزيادة وتوسيع عدد الفحوص والاختبارات للكشف عن الفيروس.

وقال إن احتمال أن ينعكس هذا الوضع على طاقة الاستيعاب في المستشفيات، "مرتبط بمدى حماية كبار السن بشكل فردي وفي المؤسسات الطبية، إذا تم نقلهم إلى المستشفى".

وتابع أن "زيادة أعداد المصابين أمر متوقع، ومع ذلك يمكن منع زيادة عدد الحالات الخطرة، لأننا تعلمنا القيام بذلك، للأسف، بعد تجربة مؤلمة".

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 258 ألفا و136 حالة، الأحد، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغ 35 ألفا و430 حالة، فيما تعافى 205 آلاف و203 أشخاص من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 29 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في إيطاليا.