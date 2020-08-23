شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للشباب في السعودية، أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ونشرتها على موقعها الرسمي.

وأكدت الوزارة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن أهم شروط الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي والتي منها أن يكون المستفيد يتيم أو من أسرة مسجلة في الضمان، وتلك الشروط هي:

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي للشباب في السعودية:

وفقا للائحة الضمان الاجتماعي الجديدة أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي عن الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي والتي جاءت كالتالي:

• يصرف معاش الضمان الاجتماعي للشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 18 عام ومازالوا في مراحل التعليم.

• يصرف معاش الضمان الاجتماعي للشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 26 عام ولم يحصلوا على وظيفة عمل حتى الآن.

• يصرف معاش الضمان الاجتماعي للإناث الذين لم يتم عقد زواجها حتى الآن، كما يصرف أيضا للإناث التي لم تلتحق بوظيفة عمل.