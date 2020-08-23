كيليان مبابي : جاهز لكتابة التاريخ في نهائي أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ

يطمح الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في تحقيق إنجاز تاريخي، مع فريقه في نهائي دوري أبطال أوروبا في المباراة التي ستجمعه ضد بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم الأحد في مدينة لشبونة البرتغالية.

وقال مبابي لشبكة "RMC" الفرنسية: " هدفي الفوز بدوري أبطال أوروبا ببلوغي 21 عامًا. قلت دائما أنني أريد صناعة التاريخ، لكن لن أفعل ذلك بمفردي، بل بمساعدة زملائي في الفريق".

وأضاف " سيبذل فريق باريس سان جيرمان أقصى ما في وسعه، ونرغب دائمًا في الفوز بالبطولات الكبيرة، ولديَّ فرصة للفوز بإحداها الليلة، وأنا مستعد لذلك. حالتي تتحسن تدريجيًا. أشعر أنني بحالة جيدة".

وتابع "كنت محظوظًا للمشاركة بعض الوقت بنصف النهائي، وهذا ما خططت له.

سأبذل قصارى جهدي لمساعدة بي إس جي على الفوز. أما بشأن مدى جاهزيتي بنسبة 100%، فإنه في المباراة النهائية كل شيء ممكن".

واستطرد "لا أعرف خطة اللعب في المباراة النهائية، لكن في اللقاءات الماضية أشعر بمزيد من الحرية بالملعب بعد توظيفي في مركز الجناح وخاصة في ظل عدم تثبيت رأس حربة".

وأوضح "أنا ونيمار، ودي ماريا نفضل دائمًا التحرك داخل الملعب وتغيير تمركزنا باستمرار، مما يجعل المهمة أكثر صعوبة على أي خصم لكي يتوقعنا".

وانتقل كيليان مبابي للحديث عن إنجاز الأندية الفرنسية في دوري الأبطال هذا الموسم، قائلا "لقد هنأت ليون على التأهل لنصف النهائي. لقد تفوقوا على أندية كبيرة".

وختم "وصولنا للنهائي لا يعني أن الدوري الفرنسي أصبح الأفضل في العالم، حتى إذا تأهل ليون معنا للنهائي. إنها مهمة تتطلب العمل وقتًا طويلاً، وعلينا بالفعل تحسين مستوى الليج وان، وأمامنا الكثير لتحقيق ذلك".