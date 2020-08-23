الرابطة الإسلامية تشرع بتوزيع حقائب مدرسية على مستوى قطاع غزة

شرعت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم الأحد، بتوزيع حقائب مدرسية على طلبة المدارس في قطاع غزة.

وأكد الموجه العام للرابطة الإسلامية الأستاذ سامي البسيوني أن هذه مبادرة تسهم بالتخفيف عن كاهل أولياء أمور الطلبة في ظل الأوضاع الاقتصادي الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا وخاصة أبناء القطاع المحاصر.

كما أكد استمرار مثل هذه الأنشطة التي تأتي في خدمة الطلبة، وأن الرابطة الإسلامية ستبقى بجوارهم في كافة المراحل الدراسية، وستسعى جاهدةً إلى خدمتهم في كافة الأصعدة.

وتقدم البسيوني بالشكر لجمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي ممثلة برئيسها الأستاذ محمد الحرازين، التي تسعى إلى تقديم ما بوسعها إلى للتخفيف عن شعبنا، واليوم تقدم هذه المبادرة كأقل الواجب تجاه أهلنا.

وتمنى البسيوني للطلبة عاماً دراسياً يزهوه التفوق والنجاح، وأن تستمر المسيرة التعليمية دون أي عوائق، مشدداً على وجوب الجد والاجتهاد في العام الدراسي الجديد لحصد أعلى الدرجات.

من جهته أكد مسؤول ملف المدارس في قطاع غزة الأستاذ جلال بصل، أن الرابطة الإسلامية تطلق اليوم حملتها، التي استفاد منها 1000 طالب وطالبة على مستوى قطاع غزة.

ودعا بصل الخيرين في هذا الوطن إلى دعم قطاع الطلبة طوال العام، لأن هذه الشريحة عمادنا للنصر والتحرير.



