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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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القائد الخامنئي: أمريكا نموذج فاشل ومهزوم  واقتصادنا يجب أن لا يرتبط بالعقوبات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:40 - 23 اغسطس 2020
خامنئي مرشد الثورة الايرانية خامنئي مرشد الثورة الايرانية
تقارير
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أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران القائد علي الخامنئي أن اقتصاد البلاد لا ينبغي أن يرتبط بأي شكل من الأشكال بالتغيرات الخارجية. وأضاف في كلمة له عبر الانترنت أمام جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الاحد بمناسبة أسبوع الحكومة، أن الخطط الاقتصادية في البلاد لا ينبغي تجميدها بانتظار إلغاء الحظر أو نتائج الانتخابات لبلد ما.

وأكد مجددا ان الانتاج هو العامل الأساس لحل المشاكل الاقتصادية كالبطالة والتضخم وانخفاض سعر العملة الوطنية، وبالتالي لابد من بذل كل ما نستطيع لتطوير قطاع الانتاج.

وأضاف أن رفع العراقيل التي تحول دون تطوير الانتاج هو من الواجبات الاساسية للحكومة، معتبراً أن الواردات غير المدروسة تلحق الضرر بالمنتجين وربما تؤدي إلى إفلاسهم ، كما أن توريد السلع الكمالية يضر بالإنتاج أيضا، وعلى الحكومة رفع هذه العراقيل التي تؤثر سلباً على الانتاج.

وكرر القائد الخامنئي الدعوة إلى إنشاء شبكة المعلومات الوطنية وتشكيل مجلس أعلى ومركز وطني لإدارة عالم الانترنت.

وتطرق القائد الخامنئي  إلى فشل المدارس البشرية المختلفة في إدارة المجتمعات ، معتبراً أن أمريكا علي سبيل المثال هي في الحقيقة نموذج فاشل ومهزوم، فالقيم الانسانية كالصحة والعدالة والأمن تنتهك في أمريكا أكثر من أي مكان آخر، فالتفاوت الطبقي هناك أمر مرعب، كما أن أعداد الجياع والمشردين في أمريكا أكثر من أي بلد آخر، والمتنافسون على الانتخابات يعلنون صراحة أن طفل أمريكي واحد يعاني الجوع من كل خمسة أطفال ، فضلاً عن أن أرقام الجرائم في أمريكا مرتفعة جداً.

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