ساعات تفصل عشاق كرة القدم عن الحدث التاريخي

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم، الحدث التاريخي المتمثل في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيجمع لأول مرة باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة البرازيلي نيمار دي سيلفا، والفرنسي مبابي، والأرجنتيني أنخيل دي ماريا ، مع فريق بايرن ميونخ بقيادة مولر على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وللمرة الأولى يتأهل الفريق الباريسي الى نهائي أبطال أوروبا، بعد ضم لاعبين كبار مثل كليان مبابي ونيمار دي سيلفا، وسيعمل نيمار ومبابي على بذل كل جهودهم للفوز بالكأس للمرة الأولى في تاريخ النادي، في المقابل يشارك الباير للمرة الـ 11 في تاريخه في نهائي ابطال اوروبا بينهن حقق خمسة ألقاب وخسر خمسة القاب في النهائي.

واللافت أن الانتصار الكبير الذي حققه بايرن ميونخ على برشلونة بنتيجة 8-2 وهي الاثقل في تاريخ دوري ابطال اوروبا في ربع نهائي الدوري، ستكون دافعاً قوياً الى جانب اوراق القوة التي يمتلكها البايرن للفوز باللقب.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة.