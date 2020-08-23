لابيد يكشف عن أهم دولة عربية لتطبيع العلاقات معها

أيد يائير لابيد، رئيس حزب "ييش عتيد- تيلم"، زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، التطبيع والاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين "إسرائيل" والإمارات.

وقال يائير لابيد:"بالطبع هذه صفقة جيدة. منذ عام 2015 وأنا أتحدث عن ضرورة إقامة علاقات بين "إسرائيل" والدول المجاورة، والإمارات لاعب مهم، وأعتقد أن البحرين، وربما السودان أيضا، سيدعمان هذه المبادرة. لكن بطبيعة الحال، الدولة الرئيسية بالنسبة لنا هي السعودية، ونحن نحاول التفاوض معهم من خلال وساطة الولايات المتحدة، وهذا ممكن، لكن ليس في المستقبل القريب".

كما يعتقد لبيد أن تجميد خطط ضم "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية هو القرار الصحيح، قائلاً: "الضم أحادي الجانب لم يكن فكرة جيدة. الضم أحادي الجانب لن يؤدي إلا إلى الإضرار بأمن "إسرائيل"، ويؤدي إلى العنف، ولن تكون له أي فائدة دبلوماسية.

لطالما اعتقدت أنها فكرة سيئة، وأنا سعيد لأنها خرجت عن جدول الأعمال".

كما لفت لابيد إلى أن الاتصالات مع دولة الإمارات والاتفاقيات المحتملة مع دول خليجية أخرى مستقبلا ستمكن "الدولة اليهودية" على بناء جبهة إقليمية معادية لإيران.