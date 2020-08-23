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البالونات الحارقة تشعل حرائق في مستوطنات غلاف غزة و تقطع الكهرباء فيها

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:30 - 23 اغسطس 2020
حرائق غلاف غزة حرائق غلاف غزة
تقارير
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اندلعت عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة اليوم الاحد بفعل سقوط بالونات حارقة أطلقها الشبان من قطاع غزة رفضاً لاستمرار الحصار "الاسرائيلي" على القطاع.

و ذكرت قناة كان العبرية أن بالون حارق اصطدم بعمود طاقة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في كيبوتسات مفلسيم ونير عام، تم تفعيل المولد الاحتياطي، مشيرة الى ان ذلك لم يحصل من قبل.

و كان مصدر فلسطيني مُطّلع أكد اليوم الأحد، إن جهوداً "صعبة" تبذلها الأطراف الوسيطة، من أجل احتواء التصعيد في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.

و اوضح المصدر بأن تحقيق الهدوء بين قطاع غزة و"إسرائيل"، مرتبط بتنفيذ سلطات الاحتلال التزاماتها تجاه تفاهمات التهدئة التي أبرمتها سابقاً مع الفصائل الفلسطينية.

و بحسب المصدر، فإن هناك مساعٍ حثيثة تُبذل من قبل كل من: مصر، وقطر، والأمم المتحدة؛ لضمان عدم انجرار الأمور إلى التصعيد.

واشار الى أن تلك الجهود لم تُفلح حتى الآن في تحقيق تقدم ملموس ينزع فتيل الأزمة، وإن الأمور ما زالت صعبة".

 

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