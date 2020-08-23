مجهولون يعتدون على رئيس الجالية اليهودية في النمسا

هاجم مجهولون رئيس الجالية اليهودية إيلي روزن في مدينة غراتس في النمسا بهراوة خشبية في مبنى الكنيس، بحسب الشرطة النمساوية.

وأعرب المستشار النمساوي وكبار السياسيين في النمسا، عن صدمتهم من الهجوم، وأمروا بتشديد الأمن حول المؤسسات اليهودية في أنحاء البلاد.

وقالت الشرطة في ستيريا، المقاطعة التي تقع فيها غراتس، إنها تبحث عن المشتبه به في الاعتداء على رئيس الجالية اليهودية.

وقال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتس، على تويتر إنه صدم بالهجوم على روزين، وإن السلطات ستفعل ما في وسعها للعثور على الجاني وضمان أمن الجالية اليهودية في البلاد.

ومن جانبه أكد وزير الداخلية، كارل نهامر، أنه سيتم تشديد الرقابة الأمنية على جميع المؤسسات اليهودية في النمسا، ردا على ذلك.