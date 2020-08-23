وفاة 141 شخصاً وإصابة 2113 بفيروس كورونا في إيران

سجلت إيران اليوم الأحد، وفاة 141 مصاباً بفيروس كورونا، وإصابة 2113 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 358905 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية في بيان لها، اليوم الأحد، إن 3841 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، يرقدون حاليا في غرف العناية المركزة، كما تم تسجيل 141 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 20643، أما عدد المتعافين فقد ارتفع إلى 309464.

ولا يزال الوضع الصحي في 26 إقليما إيرانيا، من أصل 31 خطيراً، حيث تم تصنيف 15 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، وهي: مدينة طهران، مدينة قم، مدينة مازندران، مدينة غلستان، مدينة خراسان شمالي، مدينة أردبيل، مدينة أصفهان، مدينة خراسان رضوي، مدينة البرز، مدينة كرمان، مدينة سمنان، مدينة أذربيجان الشرقية، مدينة مركزي، مدينة يزد، مدينة جيلان.

كما تم رفع حالة التأهب في 11 إقليماً وهي: اقليم فارس، اقليم ايلام، اقليم لرستان، اقليم هرمزغان، اقليم زنجان، اقليم قزوين، اقليم أذربيجان الغربية، اقليم بوشهر، اقليم همدان، اقليم تشهار محل وبختياري، اقليم كهكيلوية وبويرأحمد.