سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الاحد 23/8/2020

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان اليوم الاحد 23-8-2020 ، خلال التعاملات عند الصرافين والسوق السوداء والبنك المركزي، نتعرف سوياً علي أسعار الصرف طبقاً للأسعار المتداولة عند الصرافين بلبنان وفي البنك المركزي والسوق السوداء، وفيما يلي نستعرض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث ترتفع عمليات البحث مطلع كل صباح عن سعر الصرف لدي الصرافين والبنوك والمصارف وغيرها في دولة لبنان، ونقدم لكم في هذا التقرير تحديث يومي للأسعار بشكل مستمر.

سعر الدولار اليوم في لبنان بتاريخ الاحد 23-8-2020

،ظل سعر الصرف الرسمي المربوطة به العملة عند 1507.5 ليرة للدولار، والمطبق منذ العام 1997، متاحا لدعم الواردات الأساسية من الوقود والقمح والدواء، مما أبقى أسعارها مستقرة.

نقابة الصرافين

أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والأحد فقط بهامش متحرك بين 3850 كحد أدنى للشراء و3900 كحد أقصى للبيع.

مصرف لبنان

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. فيما لا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.